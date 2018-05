انطلاق امتحانات الامتياز بكلية الطب البشري بجامعة عُمر المختار

المتوسط:

أعلنت كلية الطب البشري بجامعة عمر المختار وإدارة المستشفى الثورة التعليمي إلأى أنها تسعى في التواصل لإنجاح العملية التعليمية لطلبة الامتياز بكلية الطب البشري بجامعة عمر المختار.

وأكدت الكلية أ،ها تبذل جهودًا كبيرة من أجل أن تسير العملية التعليمية بالشكل المطلوب، داخل مستشفى الثورة التعليمي، إذ انطلقت خلال اليومين الماضيين الامتحانات النهائية للدور الأول في مادة الأطفال للدفعة الحادية عشر.

ويُذكر أن إدارة كلية الطب البشري تستقبل خلال فترة الامتحانات عدد من أعضاء هيئة التدريس الزائرين من جامعة بنغازي وطبرق بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البشري بالجامعة وذلك للإشراف على هذه الامتحانات.

