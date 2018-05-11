مالطا تُغرّم المؤقتة 650 ألف يورو  

أمرت محكمة مالطية شركةً مملوكة لوزارة الدفاع الليبية بدفع 650 ألف يورو عن طائرتين نفاثتين محجوزتين في مالطا.

وتم رفع الدعوى القضائية ضد السلطة التنفيذية للشحن الجوي والنقل الخاص، التي تتبع الحكومة المؤقتة، من قبل شركة “أسيمار” التي تتخذ من مالطا مقراً لها ويرأسها المواطن الليبي أنور أبو زكري.

وقالت أسيمار إن المبلغ المطلوب هو نظير خدمات قدمتها للحكومة المؤقتة بين عامي 2013 و 2015 ولم تُدفع أبدا، بينها فواتير رحلات لمسؤولين ليبيين بكلفة 140،000 يورو بين مطار معيتيقة وباريس في مايو 2014.

وتقدمت أسيمار بطلب للحجز على واحدة من الطائرتين الرابضتين في مالطا، وفق ما نقلته صحيفة “Malta Today”.

ومنذ يوليو 2017 ، كانت الطائرتان موضوعا لمعركة قانونية بين سلطة الشحن الجوي الليبية التابعة للحكومة المؤقتة وشركة الطيران المتحدة، التي يرأسها علي الشنطي، التي تدّعي أنها المالك الشرعي للطائرتين.

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