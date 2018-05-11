انضمام كتيبة 276 مشاة بقوات الجيش الليبي لتحرير مدينة درنة

صرح المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة المنذر الخرطوش، أن قوة عسكرية لكتيبة 276 مشاه التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اتجهت يوم 10أيار/مايو 2018، إلى مدينة درنة الليبية، مشيراً إلى تمركز تلك القوة فـي عدة نقاط على تخوم المدينة، من أجل المشاركة في محاربة الإرهابيين بالمدينة.

وأكد الخرطوش، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن: “الكتيبة 276 مشاة أخذت تمركزات في عدة نقاط بالمدخل الغربي لمدينة درنه”، مشيرا أن “أبرز المواقع التي تتمركز بها القوة في منطقة كرسه ووادي كرسه”.

وأضاف أن:

بعد كتاب صادر للوحدة القتالية الأمنية من القيادة العامة بإرسال قوة للالتحاق بغرفة عمليات عمر المختار في حربها لتطهير مدينة درنة من الإرهابيين، قام العميد علي صالح القطعاني آمر كتيبة 276 مشاة منذ 48 ساعة قبل تحرك القوة بجولة ميدانية لدراسة طبيعة الأرض التي ظهرت في الصورة الصعبة لوجود عدة مرتفعات ما يعيق تحرك الأليات الثقيلة بحرية.

يشار إلى أن منطقة كرسه، تبتعد على مدينة درنة حوالي 35 كيلومترا وتعتبر منطقة كثيرة الجبال والهضاب ذات تضاريس صعبة.

يذكر أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، قد أعلن يوم الاثنين 7 مايو/أيار، ساعة الحسم لتحرير منطقة درنة الليبية من الإرهابيين، وقال حفتر في كلمته خلال احتفال القوات المسلحة الليبية بتخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية، إن ساعة الصفر لتحرير درنة دقت وقوات الجيش الليبي تدك حالياً معاقل الإرهابيين بالمدينة.

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