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نصية: يجب أن يعرف الشعب الليبي من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

‏اعتبر رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام نصية، أن إجراء انتخابات برلمانية فقط، يعني الإصرار على استمرار الفوضى وانتصار لمشروع اللادولة.

وأضاف نصية في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يوم الخميس، أن إجراء انتخابات برلمانية فقط يعني الإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة، مؤكداً أنها تعني إعادة تجربة “فاشلة” مرتين في بناء مؤسسات الدولة، في إشارة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب.

 

وجدد نصية مطالبته بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، قائلاً “يكفي خداع … انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأكد نصية أن ‏الشعب الليبي يجب أن يعرف من يقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية سواء في الداخل أو في الخارج، خاتما تدوينته، “يكفي فوضى”.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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