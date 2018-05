«صحة الوفاق»: قريبًا.. مستشفى الزهراء في ورشفانة يعود للعمل

المتوسط:

طالب وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر، إدارة المشروعات بالوزارة باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مستشفى الزهراء التعليمي.

وأكد الوزير، خلال زيارةٍ قام بها ظهر اليوم إلى المركز الصحي الماية ومستشفى الزهراء التعليمي الواقعين في نطاق منطقة ورشفانة؛ على أهمية الخدمات التي يقدمها المستشفى لأهالي المنطقة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، أن المستشفى يعاني من أضرار كبيرة طالت المبنى والأجهزة أيضاً نتيجةً للأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً؛ مؤكداً على اقتصار المستشفى على تقديم الخدمات الطبية بقسم غسيل الكلى فقط.

ورافق الوزير خلال جولته كلاً من مدراء إدارات المشروعات والمناطق والتخطيط؛ كما التقى الوزير خلال الزيارة برؤساء المجالس البلدية بمنطقة ورشفانة ومسؤلي القطاع الصحي بالمنطقة.

