مبادرة من بني وليد لدعم دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس

قام رئيس المجلس المحلي بني وليد وموظفي من إدارة الخدمات الصحية بني وليد بزيارة الى دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بالعاصمة طرابلس ترافقهم قافلة طبية وغذائية دعما للخدمات الانسانية التي تقدم لمنتسبي الدار .

وتضمنت القافلة التي ارسلتها إدارة الخدمات الصحية بني وليد عددا من الأطباء والممرضات للكشف على الحالات الموجودة بالدار بالإضافة الى تزويدها بمساعدات تحوي سلع غذائية ومواد تنظيف.

وأفاد مدير إدارة الخدمات الصحية ببني وليد سامي سلامه مراسل بوابه افريقيا الإخبارية ان الهدف من هذه الزيارة والقافلة الطبية هو دعم جهود العاملين بالدار للرفع من معنوياتهم وتقديم الاحتياجات اللازمة للدار حسب الإمكانيات المتوفرة بإدارة الخدمات الصحية .

وأوضح ان الفريق المرافق للقافلة اجرى فحوصات طبية لأكثر من 20 نزيلا بالدار وتوفير بعض الاحتياجات والأدوية الضرورية للنزلاء .

كما أشار سلامة الى ان ادارة الخدمات الصحية بصدد إرسال قافلة اخرى في شهر رمضان المبارك لتوفير الاحتياجات الضرورية التي طلبت من إدارة الدار.

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