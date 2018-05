«عبد الجليل» يدعو لتوحيد المناهج التعليمية في الدول العربية خلال مؤتمر «ألكسو» بتونس

المتوسط:

شارك وزير التعليم الدكتور، عثمان عبد الجليل، في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» في دورته الرابعة والعشرون المنعقد بفندق الجولدن توليب – قمرت بتونس خلال يومي 9 و 10 مايو 2018، برفقة أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالوزارة الدكتور عبد المنعم أبولائحة، و سفير ليبيا لدى تونس محمد المعلول.

وقال الوزير في كلمة له خلال فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي رحب في مستهلها بالحضور، على جهود دولة تونس الشقيقة في تنظيم المؤتمر معبراً عن بالغ شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشار الوزير، إلى ضرورة توحيد المناهج التعليمية في الدول العربية كافة، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي وفِي المواد العامة مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم، منوهًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة في باقي المواد مثل التاريخ والتربية الوطنية وغيرها.

ودعا الوزير، الجميع إلى دراسة الفكرة ودعمها ومحاولة تطبيقها، واصفاً إياها بـ «الإنجاز التاريخي»، على مستوى عمل المنظمة.

وختامًا، اقترح الوزير، في الجلسة الختامية على المنظمة رفع مذكرة إلى جامعة الدول العربية بشأن إعادة النظر في مساهمات الدول المختلفة في ميزانية المنظمة، لافتاً إلى أن جدول المساهمات الحالي كان قد تم اعتماده منذ زمن بعيد من قبل الجامعة العربية وأن الأحوال الاقتصادية في الكثير من الدول العربية قد تغيرت وتأثرت بالأوضاع الراهنة ما يجعلها غير قادرة على الاستمرار بنفس برنامج المساهمات الحالي.

