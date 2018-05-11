الكبير يلتقي محافظ البنك المركزي التونسي لبحث هذه الملفات

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أمس الخميس، بمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في العاصمة تونس، لمناقشة سبل تطوير علاقة التعاون بين المؤسستين وتبادل التنسيق والخبرات، وخاصة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن اللقاء ليس الأول من نوعه، ويأتي في إطار التنسيق المستمر بين المؤسستين، كما يعبّر عن العلاقة الوطيدة بين البلدين ويعكس اهتمام السلطة النقدية الرقابية في الدولتين الشقيقتين بمسألة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة توحيد الجهود والتنسيق لمواجهتها.

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