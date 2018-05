المتوسط:

قامَ فريق من المهندسين والفنيين التابعين لإدارة الاتصالات بشركة هاتف ليبيا، بزيارة مكتب خدمات اتصالات سرت، وذلك للوقوف على المشاكل والأضرار التي تعرضت لها منظومات الاتصالات بالمدينة، ووضع الحلول الخاصة بها، حيث من المتوقع إعادة تشغيل منظومة الهاتف الريفي بالمدينة قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح عضو قسم اللاسلكي في إدارة شركة هاتف ليبيا طرابلس، أنَّ معالجة هذه الأضرار تحتاج إلى وقت، وإلى توفير الإمكانيات، خاصة وأن أغلب المحطات تعرضت للسرقة والعبث بمحتوياتها.

The post «ليبيا للاتصالات»: منظومة الهاتف الريفي بسرت تعود للعمل قبل شهر رمضان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية