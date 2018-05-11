القوات الجوية المصرية تدمر 4 سيارات دفع رباعي على الحدود الليبية المصرية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عن تدمير 4 سيارات دفع رباعي على الحدود الغربية مع ليبيا.

وأوضحت القيادة العامة المصرية في بيانها رقم 11 الصادر، يوم الخميس، أن العملية التي تمت في الأيام الماضية كانت بالتعاون بين عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود مع القوات الجوية المصرية.

وأشار البيان إلى ضبطهم 13 سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة.

وكشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عن عثورهم داخل هذه السيارات على بندقيتين قناصة وبندقية خرطوش و (650) مسدس 9مم و (190) بندقية ضغط هواء وأكثر من (20250) طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و (180) دستة بارود.

كما احتوت سيارات الدفع الرباعي التي تم ضبطها على أكثر من (3 مليون و100 ألف) قرص مخدر من أنواع مختلفة و (675) كجم من جوهر مادة الحشيش المخدر، حسب البيان.

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