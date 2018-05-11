السراج يبحث مع وفد من بلدية مسلاته الأوضاع في البلدية وسبل دعمها

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج مع وفد من بلدية مسلاته، ضم عضو مجلس النواب عن المدينة السيد عدنان فوزي الشعاب وعميد وأعضاء البلدية الأوضاع في البلدية.

وأكد المجلس على صفحته الرسمية، أن الوفد جدد في مستهل اللقاء، دعم بلدية مسلاته لحكومة الوفاق، ومساندة جهودها الرامية إلى توحيد الصف ولم شمل الليبيين وتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين.

وتخلل اللقاء، عرض أعضاء الوفد مطالبهم في مجالات التعليم والصحة، بما فيها إمكانية إنشاء جامعة في البلدية، وتزويد مستشفى المدينة بالكوادر والمعدات وإنشاء مركز لعلاج مرضى السكري، ومركز آخر للعلاج الطبيعي، إضافة لتفعيل مشروع الطاقات المتجددة المقترح تنفيذه في المدينة والذي سيكون باكورة مشاريع الطاقات المتجددة في ليبيا .

من جهته، أصدر السراج تعليماته الفورية للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من المطالب، حيث تم الاتفاق على تقديم مذكرات تفصيلية لمشاريع أخرى .

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