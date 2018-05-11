إحباط محاولة تهريب مهاجرين غرب مدينة زوارة

تمكنت فرق الشرطة بمديرية أمن زوارة من مركزي الشرطة الشمالي والجنوبي وشرطة النجدة، صباح اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مهاجرين من غرب مدينة زوارة.

وأوضحت مديرية أمن زوارة، أن بعد مجموعة من عمليات المتابعة والتحرى استطاعت المديرية أن تحدد الموقع وتقوم بمداهمته في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم ضبط مهاجرين كانوا يستعدون للانطلاق، أيضا ضبط عدد ثلاث زوارق بمعداتها، وضبط ما يقارب 139 مهاجر بينهم 17 امرأة وطفلين من جنسيات افريقية، ونتيجة لعامل المفاجأة تمكنت القوة من ضبط احد الأشخاص المتهمين في كونه احد أفراد العصابة التي كانت ستنفذ هذه العملية، لافتة إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مديرية أمن زواره وتوفير لهم الأكل والشرب وسوف يتم نقلهم للجهات المختصة، والتحقيق مع المتهم المقبوض عليه ومعرفة أفراد العصابة.

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