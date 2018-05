«صحة الوفاق» تُكرم أطباء مركز علاج السكر لتميزهم في العمل

المتوسط:

قال وزير الصحة المفوض، عمر بشير الطاهر، إنَّ تكريم كل من ساهم ويساهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين يجسد أرقى المعاني السامية التي تغرس فينا روح الوفاة لمن قدموا لهذا الوطن.

جاء ذلك، خلال حفلٍ تكريمي نظمه «مركز علاج السكر والغدد الصماء»، مساء أمس.

من جانبه، دعا أحمد سالم ادحيم، أحد الاستشاريين الذين تم تكريمهم؛ الأطباء الجدد إلى الاقتداء بمن سبقوهم من النخب والخبرات الذين عملوا بالمركز طيلة السنوات الماضية.

وشارك في هذا الحفل، مدير مركز علاج السكر والغدد الصماء محمد الزليتني، وعميد البلدية عبد الواحد البلوق، وعدد من العاملين بالمركز، حيث تم خلاله تكريم عدد من الاستشاريين ورؤساء هيئات ووحدات منهم من عمل بالمركز لمدة تصل إلى 35 سنة؛ من بينهم الدكتور إدريس إبراهيم الشريع، الذي شغل منصب مدير إدارة الخدمات الطبية ولجنة شؤون التحقيقات ولجنة شؤون الوفيات بعد أن التحق بالعمل في المركز عام 1984 وحتى عام 2018.

