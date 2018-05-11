سبها الطبي يطالب بوضع خطة أمنية لحماية المركز

نُظم بمركز سبها الطبي، أمس الخميس، اجتماعا موسعا ضم كل من مدير المركز الطبي سبها عريش الوافي، وعميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي، وممثل عن منطقة سبها العسكرية ملازم أول علي اسحيم ومخاتير المحلات، لبحث الوضع الأمني داخل المركز بشكل خاص وفي المدينة بشكل عام.

وتم خلال الاجتماع، بحث الظروف الأمنية الصعبة التي يقع المركز تحت وطأتها وما يعانيه من شح في الإمكانيات وصعوبات في تيسير العمل والبرامج الخدمية المفروضة عليه، حيث طرح مدير المركز الصعوبات الأمنية التي تواجه العمل اليومي بالمركز وخاصة الاشتباكات داخل المركز وسقوط العديد من القذائف عليه وما يطال المواطنين داخله من إصابات، مطالبا الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ أجرأتها بالخصوص.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على عديد النقاط لحماية المركز من خلال خطة أمنية محكمة مع الحاكم العسكري لمنطقة سبها.

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