وفد ليبي يشارك في الاجتماع العربي لوزراء المياه بالكويت

شارك وفد ليبي برئاسة عضو اللجنة الإدارية ومدير عام فرع جهاز منظومة النهر الصناعي «غدامس –زوارة – الزاوية»، أحمد علي الذيب، في فاعليات الاجتماع الوزاري العربي لوزراء المياه بالدول العربية للمجلس العربي للمياه بجامعة الدول العربية، والذي تزامن مع انطلاق المؤتمر العربي الثالث للمياه بدولة الكويت الأسبوع الماضي.

وقدم الذيب، خلال الاجتماع عرضاُ مرئياً عن مشروع النهر الصناعي بعنوان «مشروع النهر الصناعي أهم وأضخم المشاريع الرائدة في الدول العربية».

