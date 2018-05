المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنّه تم عقد اجتماع بمقر مديرية أمن سرت، لمدير الأمن برؤساء المراكز والأقسام.

وخلال الاجتماع، تمَّ مناقشة إعداد خطة لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك بناءً على تعليمات وزير الداخلية.

وأكد مدير الأمن على ضرورة تعاون رجال الشرطة مع السادة المواطنين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مدينة سرت.

