تفاصيل لقاء الثني مع مدير مركز بنغازي الطبي

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أمس الخميس، مدير مركز بنغازي الطبي عبدالكريم القبايلي، وبحث معه آليات استمرار الدعم الحكومي للمركز كمرفق حيوي هام يغطي المنطقة الشرقية لليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الحكومة في منطقة قرنادة، مناقشة سير عمل مركز بنغازي الطبي، وكيفية تطوير خدمات المركز، والعاملين به، إضافة إلى استكمال وتجهيز ما تبقى من المركز لتزداد سعته الاستيعابية بما يغطي كل المناطق، وذلك في إطار متابعة دولته للخدمات الصحية المقدمة للمواطن وضرورة أن تكون على أكمل وجه.

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