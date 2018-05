المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني العميد، عبد السلام عاشور، مساء اليوم الخميس، الموافق 10 مايو 2018م بوفد من حكومة كوريا الجنوبية على رأسه نائب المدير العام لقسم أفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، تم التطرق، إلى الترتيبات ذات العلاقة بعودة السفارة الكورية، وعودة الشركات من جديد للدفع بالتعاون الاقتصادي في هذا المجال، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بشأن التعاون الأمني ودعم وزارة الداخلية الليبية.

The post وزير داخلية الوفاق يبحث مع وفد كوريا الجنوبية عودة سفارتهم إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية