المسماري يكشف نطاق تحركات داعش بليبيا

أكد الناطق باسم قيادة الجيش العميد أحمد المسماري أن انتشار عناصر تنظيم “داعش” في عدد من المناطق منها أطراف مدينة سرت وجنوب منطقة خليج السدرة والهلال النفطي أتى لهروب هذه العناصر من مدينتي بنغازي ودرنة وتجمعها في حواضن جديدة.

العميد المسماري أوضح أن هذا الانتشار في المنطقتين والوسطى من البلاد قاد إلى ظهور اعتداءات على الناس الطرق الرئيسية وسيارات الوقود وتمويل المواطنين وهجمات انتحارية بين الحين والآخر مبيناً بأن المشكلة داخل مدينة سبها ومحيطها لا علاقة لها بتنظيم “داعش” لكن الأخير يستغلها لزيادة حدة الأزمة.

وأضاف بأن أهم تمركزات “داعش” هي في المنطقة الصحراوية الممتدة من جنوب شرق بني وليد بمحاذاة غرب منطقة براك الشاطئ باتجاه مزدة حتى خط سرت ويتحرك فيها بسهولة ويستغل أي توتر أمني أو فوضى أمنية لتعميقها وإيهام الرأي العام بأن المنطقة لا توجد فيها قوة الدولة وكل ما يوجد هو قوة “داعش” أو “القاعدة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية