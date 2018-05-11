المجلس الرئاسي يعتمد الترتيبات المالية للعام المالي 2018

اعتمد المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الترتيبات المالية للعام المالي 2018، بعد سلسلة من المشاورات أجراها رئيس المجلس فائز السراج، ونائبه فتحي المجبري على مدار الأسابيع الماضية، مع كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن القيمة قيمتها الاجمالية لهذه الترتيبات، بلغ 42 مليار، و511 مليون، 430 ألف دينار، خصص منها لبند المرتبات 24 مليار، و500 مليون دينار، بينما شكلت النفقات التسييرية 6 مليارات، و700 مليون دينار.

أما فيما يخص الباب الثالث المتعلق بمشاريع التنمية، فقد خصص له مبلغ بقيمة 5 مليار، و700 مليون دينار.

هذا وتم تغطية هذه المصاريف من خلال الموارد النفطية بقيمة (27) مليار، وقرض بقيمة ( 10) مليار دينار، من قبل مصرف ليبيا المركزي ممولاً من خلال سندات الخزانة، أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة 2 مليار دينار.

من جهته كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري ، عن وجود فرق بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري، متمثلة في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017، إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكداً أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا