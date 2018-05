المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام الأمني النقيب معتز العقوري، بمديرية أمن بنغازي، في اتصال هاتفي مع المراقب المالي عبدالرحمن الشريف، أن مرتبات شهر 4/3/2/1 لعام 2018 تم التوقيع عليها، وسوف تكون في المصارف يوم الاحد المقبل.

وأضاف العقوري، بحسب منشور لمديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة، أن مرتبات شهر 6/5 سوف تصرف قبل عيد الفطر.

