المتوسط:

تفقد وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني العميد، عبد السلام عاشور، الحالة الصحية لعدد من الجرحى والمصابين في التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي.

واطمأن وزير داخلية الوفاق، خلال هذه الزيارة، على حالة المصابين من خلال الأطباء والمشرفين على علاجهم

وأكد مصابو تفجير المفوضية، لوزير داخلية الوفاق، عزمهم على التصدي للإرهاب مهما كلفهم الأمر.

The post مصابو تفجير «المفوضية» لـ «عاشور»: «نتصدى للإرهاب مهما كلفنا الأمر» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية