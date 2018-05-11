افتتاح المركز الثقافي المقرون بعد الانتهاء من ترميمه

افتتح رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة سعيد الفاخري، برفقة بعض مدري الإدارات والمكاتب بالهيئة، المركز الثقافي المقرون بعد الانتهاء من ترميمه وصيانته وتجهيزه.

وأكد مدير إدارة المشروعات بالهيئة رافع الفاخري في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن المركز الذي افتتح أمس الخميس، قد تم تجهيزه بالأثاث المكتبي وأجهزة الحواسيب، إلى جانب أجهزة الطباعة وآلات تصوير المستندات .

كما بين الفاخري، أن المركز يتألف من قاعة للمطالعة، وأخرى للانترنت وقاعة لعقد الندوات والمحاضرات والمكاتب الإدارية بمرافقها .

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