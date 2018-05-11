درنة.. الجيش يحبط محاولة التفاف ويكبد الإرهابين خسائر بشرية

تمكنت قوات الجيش الليبي، فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة التفاف مجموعة من العناصر الإرهابية على القوات المسلحة بمحور الحيلة جنوب مدينة درنة.

وقال الإعلامي المختص بالشأن العسكري في درنة، صلاح بوجيدار، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن محاولة التفاف فاشلة قامت بها الجماعات الإرهابية فجر اليوم الجمعة حيث تمكنت قواتنا المسلحة بمنطقة الاردام جنوب مدينة درنة باستدراج العدو، وتم الاشتباك معهم وكبدو الإرهابيين خسائر في الأرواح ولاذو الإرهابيين بالفرار”، مشيرا إلى أنه وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على حبوب هلوسة نوع ترمادول وبقع دم وذخائر لدى الجماعات الإرهابية.

وأكد بوجيدار، أن الأوضاع الأمنية في جميع المحاور تحت السيطرة.

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