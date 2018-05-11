“مفوضية اللاجئين” تعيد 132 مهاجرًا من ليبيا إلى النيجر الخميس

أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين يوم الخميس، أنها أعادت نحو 132 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر، في أول دفعة جوية عقب شهرين من إيقاف عمليات إجلائهم.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية قول المفوض السامي للمفوضية إن الدفعة المغادرة ضمت طالبي لجوء ومهاجرين، حيث غادروا من مدينة “طرابلس” الليبية باتجاه عاصمة النيجر “نيامي”.

وأضافت الشبكة أنه كان قد توقف برنامج الإجلاء الإنساني الذي تتبناه المفوضية في مطلع شهر مارس الماضي وسط تخوفات حكومة النيجر من عدم تمكنها من إعادة توطين الوافدين للبلاد بسبب تسارع وتيرة وصولهم البلاد عن سابقيهم.

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