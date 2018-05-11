الفئات السنية تستعين بمهارات أسبانية

اختُتمت بمدرسة الخطوة الأولى للناشئين دورة إعداد وتأهيل مدربي الفئات السنية لكرة القدم والتي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية “سكيلز” وتحت أشراف الخبير والمحاضر الإسباني “خواكين لوبيز” القادم من مدرسة ريال مدريد “الكاستيا”.

وشارك في الدورة التي أُقيمت برعاية منظمة النسيم للتنمية المجتمعية عدة مدربين شباب من مختلف الأندية ومدارس الناشئين بطرابلس والذين يطمحون من وراء الانخراط في مثل هذه الدورات إلى الاستفادة والاطلاع على كل ما هو جديد في طرق وأساليب تدريب نجوم المستقبل.

وتحاول هذه الأكاديميات تخريج دفعات شابة من المدربين من أجل صقل اللاعبين الشباب وتأهيلهم مستقبلا.

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