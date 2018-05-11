المغربي يبحث عودة الشركات الكورية إلى ليبيا

التقى وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، لطفي المغربي، أمس الخميس، نائب المدير العام لإدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية لكوريا الجنوبية كوه كيونغ سوك، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات والسعي لعودة السفارة الكورية للعمل بطرابلس وكذلك عودة الشركات الكورية إلى ليبيا لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها خاصة في مجال الكهرباء وللحصول على مشاريع جديدة في مختلف مجالات البنية التحتية وإعادة الأعمار في البلاد في الفترة القادمة.

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