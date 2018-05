المتوسط:

انطلق «المهرجان الرياضي الإنساني الودي للمهاجرين غير الشرعيين» من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة، الذي يهدف إلى تقديم جانباً من جوانب الحياة الطبيعية الذي كان يعيشها المهاجر في بلاده، وذلك بحضور العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والنقيب محمد العمياني وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة.

وتمَّ تنظيم هذا المهرجان الرياضي، أمس، بحضور عدد من السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا.

The post انطلاق المهرجان الرياضي للمهاجرين غير الشرعيين بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية