انقطاع المياه عن مناطق الخليج بشكل كامل

تسبب أحد المواطنين من سكان إحدى مناطق ضواحي مدينة سرت، في قطع المياه منذ فجر الخميس عن المنطقة الممتدة من أجدابيا وحتى سرت أي بواقع 400 كم مربع.

وأكد مصدر مطلع لقناتنا، أن الانقطاع حدث بسبب قيام المواطن بعمل وصلة غير قانونية من خط النهر الصناعي الرئيسي، ما أدى إلى قطع المياه عن حوالي 20 مدينة، ومنطقة تجمع سكني يمر بها الخط.

هذا وقد شكل هذا التسرب إلى حرمان المواطنين من المياه، ما سيؤدي الى وضع كارثي إذا لم يتم إصلاحه وإغلاق الوصلة وعودة المياه إلى تلك المناطق.

كما وبين المصدر، أن الوصلة أثرت تأثيراً مباشراً على منسوب تدفق مياه النهر الصناعي علما بأن تلك المناطق تتغذى بالمياه عن طريق خزان التجميع في مدينة أجدابيا .

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