المؤسسة الوطنية للنفط تحتضن نشاط ” أطفالنا.. أمالنا”

خاص

يسعى نشاط ” أطفالنا … أمالنا ” الذي ستطلقه المؤسسة الوطنية للنفط يوم الغد السبت الثاني عشر من مايو في دورته الثانية لإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب الأيتام ومد يد العون للمؤسسات التي تعني بشؤونهم كما وتقدم العون لذوي الاحتياجات الخاصة.

فكرة النشاط التي استهدفت اطفال دار الأيتام ومركز طليطلة لذوي الاحتياجات الخاصة جاءت لتكون وسيلة لخدمة المجتمع عن طريق دعم شريحة مهمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ويطمح النشاط إلى أن يكون له بصمة جميلة في طريق تكون المورد البشري الناجح.

كما يأمل هذا النشاط دعم الاطفال وتنمية الجانب النفسي للأطفال وجعل الاطفال يفكرون بطريقة إبداعية وريادية.

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