السراج يوجه دعوة لشخصيات اجتماعية من الجنوب للقاء في طرابلس

وجه رئيس المجلس الرئاسي دعوة لـ 11 شخصية اجتماعية يمثلون 6 قبائل من الجنوب الليبي للقاء في طرابلس يوم الإثنين القادم، للتباحث حول الأوضاع في الجنوب والعمل على لم شمل مكوناته الاجتماعية.

وشملت الدعوة كل من، علي الفروجي عن قبيلة القذاذفة، وغيث سيف النصر والسنوسي مسعود عن قبيلة أولاد سليمان، ومحمد بلقاسم الزوي عن قبيلة ازوية، ومحمد العجيلي وعلي ابوسبيحة عن قبيلة الحساونة، ونوري الغزيوي عن قبيلة المقارحة، وحامد الحضيري عن قبيلة أولاد احضير، وأبوبكر الفقي عن مصراتة، والزلاوي مينا صالح وآدم حمادي دازي عن قبيلة التبو.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن دعوته لتلك الشخصيات؛ تأتي في إطار توحيد الصف والتشاور بشأن الأوضاع في الجنوب والعمل على لم شمل جميع الأطياف الليبية بجميع مكوناتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية