منظمات حقوقية تطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة حول درنة

أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد العسكري، في مدينة درنة، الذي وصفته بالخطير، معتبرة أنه ليس حربا على الإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين.

واستنكرت المجموعة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ما وصفته بالصمت المريب للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إزاء هذا التصعيدـ قائلة إن المسؤولية عن حماية السكان من جرائم الحرب هي بالدرجة الأولى مسؤولية الحكومة الوطنية، احتراما لمبدأ السيادة الوطنية، معتبرة تقاعس المجلس الرئاسي، عن تحمل مسؤوليته في التدخل لحماية المدنيين في نطاق ولايته، تقصيراً في أداء الواجب ويتحمل المسؤولية القانونية لكل ما يترتب عن هذا التصعيد المسلح من أضرار في الأرواح والعمران.

ودعت المجموعة التي ضمت (المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان – الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية- منظمة بلادي- منظمة النصير- جمعية ضحايا التعذيب في تونس – منظمة التضامن لحقوق الإنسان – المؤسسة الدولية للعدالة وحقوق الإنسان – منظمة الرقيب لحقوق الإنسان)، المجتمع الدولي، والمتمثل في منظمة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين، وفقا لمبدأ المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، موجهين الدعوة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من خلال موقعه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف عاجل بدعوة مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة لحماية المدنيين وفك الحصار عن المدينة بشكل فوري”حسب تعبير البيان”.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي تستعد هذه الأيام لتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، بعد فشل المساعي السلمية لخروجها من المدينة.

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