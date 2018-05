وزير داخلية «المؤقتة» يصدر تعليمات بالالتزام بارتداء القيافة العسكرية

المتوسط:

قالت نقابة شرطة ليبيا، إن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف، أصدر تعليمات مشددة لكافة الاجهزة والادارات والهيئات والمصالح العامة ومديريات الأمن بضرورة الالتزام بارتداء القيافة العسكرية الشرطية المخصصة لهم.

وأضافت في منشور لها علي صفحتها بالفيس بوك اليوم الجمعة، أن التعليمات وفق القوانين والتشريعات واللوائح والأوامر المستديمة المنظمة لعمل هيئة الشرطة ووزارة الداخلية.

