انطلاق قافلة للمساعدات الإنسانية برعاية دار الوفاء للمسنين بطرابلس

انطلقت صباح أمس، قافلة للمساعدات الإنسانية لدار الوفاء للعجزة والمسنين بمدينة طرابلس برعاية إدارة الخدمات الصحية ببني وليد ومكتب الصحة بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية ومستشفي بني وليد العام، وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات لضيوف الدار الكرام من أدوية ومواد غذائية وملابس.

وكان في استقبال القافلة أعضاء إدارة الدار والحاج الهادي الغناي، ورئيس المجلس المحلي ببني وليد ومدراء القطاعات الخدمية بالمدينة وعدد من الضيوف الكرام.

ومن المقرر، أنْ تكون هناك زيارات مماثلة في شهر رمضان المبارك القادم للتحضير لوجبة إفطار.

