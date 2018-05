نقابة الشرطة تطالب باستحداث إدارة الابتكارات والصناعات الأمنية

المتوسط:

طالبت نقابة شرطة ليبيا، وزارة الداخلية، باستحداث إدارة تسمي إدارة الابتكارات والصناعات الأمنية.

وقالت النقابة في منشور لها على صفحتها بالفيس بوك، اليوم الجمعة:« كاميرات مراقبة – منظومات امنية – بوابات أمنية إلكترونية – معدات وأجهزة للكشف عن المتفجرات والمخدرات – طائرات بدون طيار – أجهزة اتصالات سلكية لاسلكية – آليات ومركبات أمنية -أسلحة وذخائر – سترات واقية من الرصاص – إشارات تنظيم حركة المرور- معدات المختبرات الجنائية، وكافة المعدات والأجهزة التي تساهم في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها والوقاية منها ومنع وقوعها».

وتابعت النقابة:« لدينا العديد من المبتكرين والمخترعين والمبدعين القادرين علي التطوير والتصنيع الأمني، ولكن ذلك يتطلب إدارة علمية متخصصة تدير وتوفر الإمكانيات، لذا على وزارة الداخلية استحداث إدارة تسمي ادارة الابتكارات والصناعات الأمنية.

