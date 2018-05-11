حادث سير يكشف تفاصيل عملية تهريب مخدرات

كشف المسؤول الأمني من مدينة اجدابيا مصطفى بوفجرة، عن ضبط مجموعة خارجة عن القانون أثناء عملية تهريب مواد مخدرة بالقرب من بوابة طبرق أجدابيا.

وقال بوفجرة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه خلال حادث انقلاب لمركبة نوع هونداي بالقرب من بوابة طبرق أجدابيا، نتيجة انفجار الإطارات الخلفية بقيادة مواطن ليبي الجنسية مقيم في طبرق وبرفقته زوجته، تم إسعافهم من قبل أعضاء مركز الشرطة، كما تم إبلاغ قسم المرور وعند تفتيش المركبة عثر على مخدرات تزن 7 كيلو جرام نوع حشيش ومسدس تركي، حيث تم إبلاغ النيابة العامة، وتسليم القضية لجهاز مكافحة المخدرات”.

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