قالت مديرية أمن اجدابيا، إن مناوب التحقيق بقسم المرور والترخيص اجدابيا، أكد أنه تم ضبط كمية من المخدرات فى حادث سير على الطريق الرابط ما بين اجدابيا طبرق.

وتابعت المديرية في منشور لها، وبعد إبلاغ النيابة العامة تم تفتيش السيارة وقدرت كمية المخدرات بسبعة كيلو جرام وقيمة مالية ومسدس تركى، وتم ابلاغ جهاز مكافحة المخدرات بذلك، وتسليم القضية بأمر النيابة العامة ولايزال التحقيق مستمر.

