المتوسط:

نظمت كلية العلوم التقنية ببني وليد، أمس الخميس، تحت إشراف اتحاد الطلبة بالكلية وبرعاية جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، حفلاً ختاميًا للدوري التنشيطي داخل الكلية، والذي تم فيه تكريم الفريق الأول والفريق الثاني وأعضاء اتحاد الطلبة بالكلية.

وشارك في هذا الحفل، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية ومدير مراقبة التعليم ببني وليد وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من الضيوف الكرام.

The post «كلية العلوم» ببني وليد تُنظم حفلاً لتكريم الطلبة المتميزين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية