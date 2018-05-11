السراج ينعي مؤلف النشيد الوطني الشاعر التونسي بشير العريبي

توفي الشاعر التونسي ومؤلف النشيد الوطني الليبي بشير العريبي، أمس الخميس الموافق الـ10 من مايو، عن عمر ناهز الـ94 عاماً.

هذا ونعى رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، الشاعر التونسي ، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال السراج خلال البيان، لقد عبر الراحل المبدع الكبير بكلمات النشيد الوطني عن استقلال بلادنا، وكانت كلماته تحمل في ثناياها معانٍ حضارية نضالية، تعكس الاعتزاز والفخر بجهاد الآباء والأجداد، مبيناً أن العريبي عايش وتعايش مع الليبيين وقضاياهم في خمسينات القرن الماضي.

وتقدم السراج بأحر التعازي إلى عائلة وذوي ومحبي الشاعر بشير العريبي، وللشعبين الليبي والتونسي في وفاة الفقيد.

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