«عمر المختار»: القوات المسلحة تستدرج الإرهابين بـ«الاردام» وتكبدهم خسائر فادحة

قال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبره، إن هناك محاولة التفاف فاشلة قامت بها الجماعات الإرهابية فجر اليوم الجمعة، في محاور طوق درنه المحور الجنوبي الشرقي، حيث تمكنت القوات المسلحة بمنطقة الاردام جنوب مدينة درنة باستدراج العدو وتم الاشتباك معهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، استطاعت القوات المسلحة تكبيد الإرهابيين خسائر فى الأرواح، وقد لاذو بالفرار، وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على حبوب هلوسه نوع ترمادول، وبقع دم وذخائر لدى الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات المسلحة.

