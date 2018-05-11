تعرف على حالة الطقس اليوم على مختلف مناطق ليبيا ودرجات الحرارة

توقع خبراء الطقس والارصاد اليوم في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال ومرتفعة على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال الشرقى.

وفيما يلي احوال الطقس في مختلف مناطق ليبيا وفقا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي :

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر والرياح شمالية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ودرجـات الحـرارة القصوى تتـراوح مـــــــابين (23-27) درجة مئوية على المناطق الساحلية ومابين (28-30) درجة على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا والرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر مثيرة للاتربة والغبار ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مـــابين(23-27) درجة مئوية على الساحل ولا تتجاوز (34) درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة يوم الغد على مناطق متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية الى شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 – 36) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد الى جنوبية شرقية فجنوبية غربية على اقصى مناطق الجنوب منع ارتفاع فى درجات الحرارة.

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية الى ظهور سحب عالية أحيانا والرياح شمالية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة نشطة أحيانا بعد الظهر مثيرة للاتربة والرمال مما قد تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية ودرجــات الحــرارة القصـــوى تتراوح مـــابين ( 37 – 42 ) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم وفقا لنشرة الارصاد الليبية: