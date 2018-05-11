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تعليم الوفاق تكرم مجموعة من أساتذة التفتيش التربوي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، احتفالية لتكريم نخبة من الأساتذة المفتشين الذي تعاقبوا على تسيير أعمال إدارة التفتيش التربوي منذ عام 2006 م.

وتضمنت مراسم التكريم الذي جاءت على هامش الاجتماع الدوري العادي لمكاتب ووحدات التفتيش التربوي بالمناطق التعليمية الشرقية والجنوبية والغربية على مستوى الوطن، توزيع الشهادات التقديرية، وإلقاء الكلمات الخطابية.

و أثنى وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، على مشاركة إدارة التفتيش التربوي ومركز المناهج والبحوث التربوية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في الاجتماع الدوري العادي لمكاتب التفتيش والوحدات التابعة له على مستوى المناطق التعليمية معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح للاستمرار في توحيد العمل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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