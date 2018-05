تعليم الوفاق تكرم «إدارة التفتيش التربوي»

المتوسط:

كرمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في مراسم احتفالية وبحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ومدريري إدارة التفتيش التربوي ومركز المناهج والبحوث التربوية بوزارة التعليم “بالحكومة المؤقتة “، نخبة من الأساتذة المفتشين الذي تعاقبوا على تسيير أعمال إدارة التفتيش التربوي منذ عام 2006 م

وبحسب بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة، تضمنت مراسم التكريم الذي جاءت على هامش الاجتماع الدوري العادي لمكاتب ووحدات التفتيش التربوي بالمناطق التعليمية الشرقية والجنوبية والغربية على مستوى الوطن، وتم توزيع الشهادات التقديرية وإلقاء الكلمات الخطابية التي أشاد فيها المتحدثون ومن بينهم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة ، ومدير إدارة التفتيش التربوي بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة علي العرفي، ومدير مركز المناهج والبحوث التربوية بتعليم الحكومة المؤقتة محمد المهشهش .

و أثنى وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، على مشاركة إدارة التفتيش التربوي ومركز المناهج والبحوث التربوية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في الاجتماع الدوري العادي لمكاتب التفتيش والوحدات التابعة له على مستوى المناطق التعليمية معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح للاستمرار في توحيد العمل .

وقد شارك في الحفل، مدير إدارة التفتيش التربوي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق علي المهنكر، ومدير مركز المناهج والبحوث التربوية الطاهر الحبيب، وعدد من مديري إدارة ومكاتب وزارة التعليم بحكومة الوفاق شاركوا مراسم التكريم التي توجت بها وزارة التعليم الأساتذة المتعاقبين على إدارة التفتيش التربوي منذ العام 2006، وهم محي الدين الجزيري – صلاح الفنادي – محمد الكوحة – بلعيد الزيتوني – محمد ابو النوايل – محمد الدعباك .

