دار الوفاء للمسنين في طرابلس تستلم مساعدات من بني وليد

وصلت مساعدات انسانية لدار الوفاء للعجزة والمسنين في مدينة طرابلس أمس الخميس، برعاية إدارة الخدمات الصحية بني وليد، ومكتب الصحة في جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، إلى جانب مستشفى بني وليد العام.

وتأتي هذه المساعدات، للمساهمة في توفير الاحتياجات لضيوف الدار، من أدوية ومواد غذائية وملابس.

من جهته، قام رئيس المجلس المحلي بني وليد برفقة مدير مكتب الخدمات الصحية بني وليد وأعضاء في جمعية السلام الخيرية، بزيارة إلى دار الوفاء للعجزة والمسنين بهدف رفع المعاناة عن المسنين.

وأكد المجلس المحلي بني وليد على صفحته الرسمية، أنه تم خلال الزيارة، توزيع بعض الهدايا إلى نزلاء دار الوفاء، المقدمة من مكتب الخدمات الصحية بني وليد وجمعية السلام الخيرية.

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