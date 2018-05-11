ورشة بطرابلس حول ظاهرة استغلال الأطفال في عمليات التسول

نظمت بالعاصمة طرابلس، أمس الخميس، حلقة نقاش حول ظاهرة استغلال الأطفال في عملية التسول، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق رئيسة اللجنة العليا لرعاية الطفولة فاضي الشافعي.

وأكدت الشافعي، خلال كلمتها بالورشة على دعم كل الجهود التي تهدف إلى الرفع من معاناة الأطفال في ليبيا، كما قدمت العديد من الورقات التي تناولت بالتفصيل والبحث ظاهرة استغلال الأطفال في التسول التي ارتفعت معدلاتها في ليبيا خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما أكد الجميع خلال النقاشات على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تجنيب الأطفال الاستغلال في عمليات التسول المباشرة غير المباشرة.

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