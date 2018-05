المتوسط:

قام فريقٌ من المهندسين والفنيين في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بإرساء المضخات في حقل آبار المياه بمنطقة السرير.

وأفادت الصفحة الرسمية لجهاز وإدارة مشروع النهر الصناعي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنَّ العمل سيتواصل وفق البرنامج المعدُ من قِبل إدارة الموقع، من أجل استمرار تدفق المياه.

