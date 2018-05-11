الأمم المتحدة ترحّل أكثر من مئة لاجئ من ليبيا

قالت الأمم المتحدة إنها قامت خلال الفترة الماضية بإجلاء 132 لاجئًا من العاصمة الليبية طرابلس إلى العاصمة النيْجرية نيامي، ويجري التخطيط لعمليات إجلاء إضافية ستشمل اللاجئين الموقوفين في مراكز الاحتجاز بليبيا”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجريك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن الـ132 لاجئا الذين تم إجلاؤهم، اليوم، يمثلون المجموعة الأولى من اللاجئين الذين يُنقلون جوًا من ليبيا منذ تعليق برنامج الإجلاء الإنساني الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤقتًا أوائل مارس الماضي، مشيرا إلى أن هؤلاء اللاجئين هم من الفئات الأشد ضعفا وذوي الإعاقة.

وأضاف دوجريك أن برنامج الترحيل يهدف إلى “إنقاذ الأشخاص من الفئات الأشد ضعفًا من المزيد من الضرر” نظرا لأنهم يعانون “ظروفا قاسية تهدد حياتهم” مشيرا إلى أن الأمم المتحدة “تحتاج الآن بشكل ملح إلى إيجاد حلول في مجال إعادة التوطين لهؤلاء اللاجئين في دول أخرى“.

ومنذ نوفمبر من العام الماضي، أجلت المفوضية، بدعم من الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية ألفا و474 لاجئًا من الفئات الأشد ضعفًا من مراكز الاحتجاز في ليبيا ونقلتهم إلى كل من إيطاليا ورومانيا والنيجر التي استقبلت العدد الأكبر منهم في إطار خطة لاستقبال ألف و500 لاجئ.

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