المجبري يكشف تفاصيل الترتيبات المالية لعام 2018

ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري أمس الخميس عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة 42 مليار و521 مليون و430 ألف دينار ليبي .

المجبري بين خلال مؤتمر صحفي أن الرئاسي خصص 24.5 مليار دينار ليبي لبند المرتبات بينما شكلت النفقات التسييرية 6.7 مليار ،أما الباب الثالث الخاص بالمشروعات والتنمية خصص له مبلغ بقيمة 4.7 مليار بالإضافة إلى 6.5 لنفقات الدعم.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي أنه تم تغطية المصروفات المذكورة أعلاه من خلال الموارد النفطية بقيمة 27 مليار دينار وقرض بقيمة 10 مليار ليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة ، إضافةً إلى 2 مليار من الإيرادات المختلفة.

وأضاف المجبري بأن هنالك فرقاً بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري متمثلة في تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017 إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكداً على أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

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