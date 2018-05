«الثقافة الفرنسي الألماني» يدعم مشروع «العمارة في ليبيا»

المتوسط:

قالت السفارة الفرنسية فى ليبيا، إن صندوق الثقافة الفرنسي الألماني لمعاهدة الإليزيه، دعم مبادرة مشروع “العمارة في ليبيا، بين الأمس واليوم، تأمل فوتوغرافي”.

وأوضحت السفارة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن المشروع نظم لقاءً مع مصورين ليبيين منخرطين في المشروع ، متابعة، شكرا لصندوق الثقافة الفرنسي الألماني لمعاهدة الإليزيه لدعمه لهذه المبادرة الجميلة، وكذلك لفرق معهد جوته والمعهد الفرنسي في ليبيا لرعايتهم لهذا النهج الفني، كما نشكر المصورين يانس أولريك وصامويل جراتاكاب الذين قدما لمشاركة نظرائهم الليبيين بخبراتهم السابقة.

