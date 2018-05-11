الكتيبة 519 مشاة – اجدابيا تضبط مهاجرين أثناء تسللهم إلى ليبيا

أعلنت الكتيبة 519 مشاة – اجدابيا، القبض على ما يقرب من 70 مهاجر غير شرعي أثناء تسللهم إلي ليبيا عبر الطريق الصحراوي الرابط بين اجدابيا وطبرق.

وأوضحت الكتيبة، أنه خلال عمليات التفتيش تبين أن المهاجرين لا يملكون إجراءات دخول رسمية، وهم ينتمون إلى جنسيات افريقية مختلفة وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفي السياق ساهمت الكتيبة 519 مشاة – اجدابيا، في تسهيل عمليات إجلاء مهاجرين غير شرعيين على الطريق الصحراوي الرابط بين اجدابيا وطبرق، موضحة أنه أثناء التمركزات ونقاط التفتيش والحواجز الأمنية التي قامت بها على الطريق الصحراوي الرابط بين اجدابيا وطبرق، قامت الوحدة بتسهيل حركة سير لمرحلين هجرة غير شرعية ترحيل طوعي من الجنسية المصرية إلى بلدهم وعددهم تقريبا أكثر من 210 مهاجر غير شرعي.

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